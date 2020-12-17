MLB》光芒1年8400萬 簽回世界大賽主戰捕手

祖尼諾回歸光芒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年打進世界大賽的光芒隊，選擇與陣中主戰捕手祖尼諾（Mike Zunino）簽下1年保障300萬美元（約新台幣8437萬）合約，其中還附帶2022年的球團選擇權。

大聯盟記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，祖尼諾下季的薪水為200萬美元，另外還包含了100萬美元的買斷金以及2022年的球團選擇權。

費恩斯坦揭露合約細節，除了2021賽季200萬的年薪以及若不打算執行2022賽季合約要付出的100萬美元買斷金外，若球團執行選擇權，祖尼諾2022賽季的薪水，也得端看他在2021賽季的出賽場次而定：出賽80場，他2022賽季的合約就會變成500萬美元、出賽90場600萬美元、出賽100場700萬美元，如果祖尼諾在2021賽季被交易的話，他在2022年的薪水也會變成700萬美元。

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光芒隊在今年世界大賽結束後，拒絕執行祖尼諾450萬美元的合約，雖然他受到許多球隊的青睞，但最終還是選擇回歸光芒。不過美媒認為，雖然光芒簽回祖尼諾，但他們還是會持續進行補強，因為祖尼諾在光芒隊的373個打席當中只繳出.161/.233/.323的打擊三圍。

光芒不打算爭奪兩名大咖捕手麥肯（James McCann）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的情況下，選擇與祖尼諾簽約，這也讓市場上的捕手頓時失去了一個重要標的，也讓其他不打算花大前補強捕手位置的球隊得更費心力。

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