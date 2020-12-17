日職》巨人提央聯實施DH制 日球員工會也贊成

今年的日本大賽都採用指定打擊制。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人提倡「中央聯盟實施DH制」引發議論，日本職棒選手會（球員工會）、現為巨人隊捕手的炭谷銀仁朗表示，對於央聯是否該導入DH制，這個月曾針對選手會內一部分的選手進行問卷調查，沒有太強烈的反對意見。

日媒《Sponichi Annex》報導，近年太平洋聯盟在跨聯盟交流賽取得對戰優勢，外界認為DH制是主要原因。但也有一部分的人認為，投在在打擊區打擊，才是「棒球原本的樣子」。

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今年的日本大賽為減輕投手負擔，全改指定打擊制，結果巨人軍慘遭軟銀橫掃。這也促使巨人隊更積極推動央聯實施DH制。

巨人軍在本月14日向央聯理事會提議明年央聯賽事導入指定打擊制，遭其他球團反對而暫時擱置。巨人隊和反對DH制的球團有很大的歧見，因此尚未進行正式的討論。

日本職棒選手會在本月3日開會，針對12球團各選手會長、副會長共25人進行是否贊成央聯導入DH制來投票，結果有9成以上的人贊成。大多人認為，「受到疫情影響，減少投手負擔是好事」、「國際賽也採用DH，這是趨勢」。

中央聯盟球隊自2013年開始，都未在日本大賽中擊敗洋聯球隊。而且巨人軍連兩年在日本大賽遭軟銀橫掃，有央聯人士認為，央聯和洋聯的差距，指定打擊制是其中一個原因。

炭谷銀仁朗。（資料照，記者陳志曲攝）

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