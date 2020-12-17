NBA》拒絕優先接種疫苗 湖人中鋒暖心理由被讚爆

湖人中鋒M.加索不願優先接種疫苗，而是希望能讓給更需要的人。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2020-21NBA賽季將在下周開打，目前聯盟仍籠罩在疫情之下，但本月14日起美國政府開始施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，NBA球員們也有望優先接種，不過湖人新同學中鋒M.加索（Marc Gasol）日前在受訪時卻表示，他不想成為施打疫苗的第一批人，認為應該要讓給更需要的人才對。

「我覺得現在有許多人比我們更需要接種疫苗，」M.加索在接受《今日美國》訪問時說道，「我們很幸運能夠在一個非常安全的環境裡，從統計上來看，這病毒對35歲男性的影響不及對其他年齡層的人風險大，對容易感染這病毒的人影響也應該會更大，所以我希望將疫苗先給最需要它的人而不是我們。對我來說，這些都是常識。」

請繼續往下閱讀...

M.加索日前與湖人簽下一張2年530萬美元的合約，而根據美媒透露，M.加索的父母都曾經從事醫療工作，因此這位35歲的冠軍中鋒一直都非常嚴肅看待防疫工作，先前他就曾透露自己都在室內認真為新球季做準備，而M.加索願意讓出疫苗優先接種權的暖心發言，也讓他大獲球迷、媒體盛讚。

美國食品藥品監督管理局目前已經核准疫苗施打，雖然還不清楚聯盟打算如何或何時讓球員們全面接種，不過根據先前公佈長達158頁的健康和安全協議，一旦聯盟與球員工會認為該疫苗是安全有效的，球員們就得強制接種疫苗，先前太陽總管瓊斯（James Jones）曾表示，雖然他們不會逼自己的球員打疫苗，不過一切都還是要看聯盟和球員工會的規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法