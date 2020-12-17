MLB》8屆金手套強打前進紐約？ 名記曝：洛磯不想賣道奇

艾倫納多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）爆料，洛磯願意與大都會談論交易8屆金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）的交易案。

先前摩洛西的報導指出，道奇隊一直都想要與洛磯隊換來艾倫納多，但他在今天於《MLB Network》節目中指出，洛磯更願意把艾倫納多換到別的分區，而不是同在國聯西區的道奇隊。

請繼續往下閱讀...

位在國聯東區的大都會隊便成為洛磯可以接受的交易對象，摩洛西認為，大都會有著卡諾（Robinson Cano）的合約可以當作平衡薪資的選擇，若再包進外野手尼莫（Brandon Nimmo）以及潛力新秀當做主菜，有機會完成這筆交易。

卡諾。（資料照，美聯社）

不過摩洛西也點出，艾倫納多交易案中有個需要關注的一點，就是他在2021球季結束後有著跳脫合約的權利，代表如果他被交易到一個自己不想去的球隊，抑或是沒有被交易但不想繼續待在洛磯，他都可以選擇跳脫合約成為自由球員。

艾倫納多自登上大聯盟後連續8年都拿下了三壘手金手套獎，他在打擊上也有著相當好的表現，是大聯盟近6季唯三敲出200轟以上的球員，其他兩人分別是克魯茲（Nelson Cruz）與楚奧特（Mike Trout），不過去年他因傷導致火力下滑，這也可能影響到交易價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法