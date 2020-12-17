NBA》點頭續留公鹿有但書 字母哥盼找巫師新一哥補強後場

除了波丹諾維奇，另一位被字母哥視為球隊補強目標的就是巫師射手畢爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕連兩季榮膺年度MVP的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），昨確定將與公鹿簽下一紙5年2.282億美元（約64億台幣）的合約，也刷新NBA史上最大合約紀錄，不過字母哥雖然點頭續留，但仍要求改善後場戰力，希望公鹿能試著交易來巫師新一哥畢爾（Bradley Beal）。

公鹿在今年自由市場一開季就展現補強的決心，從鵜鶘隊換來後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday），而國王隊波丹諾維奇（Bogdan Bodanovic）則被視為字母哥認為的首要補強人選，原本公鹿打算跟國王隊以先簽後換的方式換回他，但隨後雙方交易破局，波丹諾維奇也去了老鷹。

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美媒《NBS SPORTS》華盛頓記者Q.梅奧（Quinton Mayo）今撰文指出，有消息人士透露，字母哥之所以會那麼欣賞波丹諾維奇，得追溯到2014年，當時波丹諾維奇在馬德里舉辦的世界盃8強賽，投進4顆三分球砍下21分，帶領塞爾維亞擊敗字母哥領軍的希臘隊，不過除了波丹諾維奇，另外一位字母哥點名希望公鹿能補強的人選，就是巫師隊射手畢爾。

上季原本巫師的當家球星「牆哥」沃爾（John Wall）受傷提前報銷，原本的二哥畢爾（Bradley Beal）扶正打出一哥級身手，上季曾連兩戰飆破50分，比肩湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），雖然外界普遍認為他離開巫師只是時間早晚問題，但他在去年季前仍以2年7200萬美元（約新台幣22億）和球隊簽下延長合約。

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