MLB》春訓有望如期開打 各隊教頭預計明年接種疫苗

光芒春訓（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管目前疫情情況不穩定，大聯盟指示各隊教頭要他們開始為春訓做準備，計畫於2月中旬準時開始。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）今表示，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）昨天和各隊總教練開會，並對按照原定日期開始春訓表示樂觀。凱許說：「我們對此意見一致，我們將繼續進行計劃和準備，除非另行通知。」

請繼續往下閱讀...

教頭們在本週的冬季會議上表示，他們希望能夠延用防疫規定，以避免疫情再次爆發。今年縮水賽季中，球隊之間制定了許多政策，一年下來的成效也顯得不錯，即使各隊在全國各地比賽，這些規定在很大程度上也確保了球員和工作人員的安全。

凱許說：「大聯盟有點像一個培養皿，我們是第一個真正走出泡泡的聯盟。顯然，如果回顧去年的情況，大家都很急，沒有做好準備，現在則有更多的運動賽事也都做得很好。」

有人擔心，如果開幕日延期，投手可能會因追求更快的球速而過度使用手臂。洛磯總教練布萊克（Bud Black）說：「投手需要進行有條理的練投計畫，以便為春訓的第一天做好準備，儘管距離第一場例行賽還有六週的時間，但在春訓之前的準備工作對投手來說非常重要。」

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）說：「總而言之，我們必須做正確的事，這攸關球員、球迷和所有防疫相關人員的健康與安全。既然我們要如期開打，且計劃打滿162場比賽，就必須遵守規定。」

武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗很可能會在明年提供給球團，雖然教頭們計劃將接種疫苗，但目前還沒有消息指出要讓球員接種。很多人願意向球員提供疫苗相關資訊，但還沒有明確的方向。凱許表示，他們將依據專家提供的資訊，再為自己和家人做出最好的決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法