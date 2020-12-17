NBA》外媒爆哈登握有超大權力 常請假、遲到、愛跑趴

哈登（中）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊球星哈登（James Harden）大喊賣我後，和球隊關係持續緊張。《ESPN》爆料，哈登在火箭隊的權力相當大，可決定球隊總教練和隊友的去留，而且他還常常跑趴、請假、甚至遲到。

《ESPN》記者麥克馬洪撰文指出，除非是「背靠背」的比賽，如果火箭隊在比賽之間有2天、3天的休息時間，哈登會請假一天，並租一架私人飛機，到拉斯維加斯獲其他城市參加派對。當明星賽後的球隊首次訓練中，哈登也以同樣方式來請假。

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根據消息來源指出，哈登在每次休賽季都會要火箭隊補強，若沒有競爭力，哈登會希望被交易。除了訓練時間外，哈登對其他事情也有最終決定權，可決定球員或教練團的生殺大權。

哈登和保羅。（資料照，美聯社）

曾待在火箭隊的保羅（Chris Paul）最大的煩惱之一，就是當哈登手上沒有球權時，就對進攻失去興趣，不會參與火箭隊進攻。哈登也對保羅感到不滿，在2018-19年賽季結束後，要求火箭隊換來「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），否則就要求自己被交易。

但魏斯布魯克來到火箭隊後，《ESPN》指出火箭隊的悠閒文化讓他感到震驚，魏斯布魯克無法容忍遲到。一名前火箭隊工作人員說，「沒有事情是準時開始的，飛機總是延遲，巴士不準時，這就像是一支有組織的AAU球隊（業餘體育聯盟）。」

在上季複賽中的一場比賽後的影片會議，哈登因故遲到，魏斯布魯克就不耐煩的說，「直接開始看！不用等他。」當時為火箭隊主帥的丹東尼（Mike D'Antoni）則說必須等到哈登來，會議才會開始。

魏斯布魯克和哈登。（資料照，歐新社）

「我們都知道誰才是球隊的老大。」一名前火箭隊助理教練說，「我不怪哈登，我責怪這個球隊，這不是他的錯。」；另一名上個球季的教練團成員說，「如果他們有數天的休息時間，每個人都知道哈登將飛到其他地方參加派對，但他回來後又能拿50分大三元表現。」

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