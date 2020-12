NBA》無意幫忙說服哈登留火箭 表弟：尊重他的決定

火箭新外援卡森斯(右)表示自己不會說服哈登(左)一定要留在休士頓。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登(James Harden)雖然歸隊,昨天也首度在熱身賽亮相轟下12分,但「賣我」風波似乎仍未落幕,據悉哈登想離開休士頓的心意還是沒有改變,對此,休季期間加盟火箭的中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)表示,雖然他很樂意和哈登一起打球,但他不會去說服大鬍子留在火箭。

火箭MVP後場組合哈登和魏斯布魯克(Russell Westbrook)只合作一季就拆夥,魏斯布魯克被交易去從巫師,換來剛傷癒歸隊的明星控衛沃爾(John Wall),而火箭似乎也揚棄先前「死亡五小」的進攻模式,先從自由市場簽下伍德(Christian Wood),再以1年非保障合約找來卡森斯。

「很高興能跟哈登一起打球,但是我不會去說服他一定要留在這裡,相反的,我會讓哈登自己去做決定,」卡森斯在受訪時說道,「歸根究柢,這就是一筆生意,你只能夠尊重他,因為他做出的絕對是他認為對自己未來的生活和職業生涯最有利的決定,所以,老實說,我不會說服他要留下來。」

DeMarcus Cousins on if he's tried to recruit James Harden: "At the end of the day, this is a business. You can only respect a guy for doing whatever he feel is best for him, his personal life, and his career. So no, honestly, I haven’t."