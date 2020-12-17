NBA》公牛新雙星成形！ 合砍51分率隊輕取雷霆

公牛雙槍拉文與懷特合砍51分幫助球隊大勝雷霆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛與雷霆之戰，公牛後場雙槍拉文（Zach Lavine）與二級級生懷特（Coby White）兩人合砍51分，率隊以124：103輕取雷霆。

這場比賽公牛在首節就取得4分領先，第二節又拉開9分差距，第三節再打出35：23的攻勢讓比賽結果早早定奪，終場以124：103大勝對手雷霆21分。

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公牛此役派出菜鳥威廉斯（Patrick Williams）先發，他上場27分鐘以9投6中的高效率拿下13分7籃板，而新雙槍拉文與懷特，繼首戰合拿43分後，今前者拿下24分5助攻3籃板，後者則拿下27分5籃板3助攻，兩人一共投進8記三分。

替補上場的波特（Otto Porter Jr.）拿下8分12籃板，而希望找回過往身手的先發長人馬卡南（Lauri Markkanen）今天雖拿下11分9籃板，但命中率不佳，全場15投僅4中，三分球9投2中。

雷霆方面，全場得分最高的是新同學哈佛德（Al Horford）與替補的F.傑克森（Frank Jackson），兩人皆拿下15分，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）12分3籃板3助攻，而替補長人M.布朗（Moses Brown）展現高效率，上場9分鐘6投5中，罰球5投2中拿下全隊次高的12分。

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