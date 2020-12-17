NBA》字母哥簽超大合約 隊友暖心祝賀不忘幫女兒找老公？

亞德托昆波與米德爾頓。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨和公鹿簽下5年、2.28億美元（約64億台幣）合約，字母哥表示，米德爾頓（Khris Middleton）是第一個和他聯絡，並送上祝福的隊友。

亞德托昆波表示，簽約前其實沒和其他隊友透露自己的決定，「因為當你告訴一個人，他們也可能告訴其他人，大家都是在我發布聲明後才知道的。」

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今年生日，米德爾頓、康諾頓（Pat Connaughton）送了鋼筆給字母哥當生日禮物，是否有用隊友送的筆簽約？字母哥笑說：「我沒有用他們送的筆，通常簽約時對方都會準備筆啦！」他也笑說，自己不知道那些鋼筆到哪裡去了，應該是被媽媽收起來了，「搞不好已經被她拿去ebay拍賣了，沒有啦，我開玩笑的。」

和字母哥有不錯交情的米德爾頓，是他簽約後第一個主動聯絡他的隊友，字母哥笑說：「他用FaceTime跟我聯絡，帶著他女兒一起，也說了些祝福的話。但當我掛掉電話後，我才想到，他的意思應該是，你兒子現在有錢了，以後可以跟我女兒結婚。」雖然是玩笑話，但字母哥表示，自己和米德爾頓真的是很好的兄弟，很高興未來5年能繼續合作。

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