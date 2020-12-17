NBA》諾克斯第四節爆發獨拿14分 尼克逆轉騎士

諾克斯第四節獨拿14分幫助球隊逆轉取勝。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽尼克對戰騎士，尼克在末節一度落後騎士17分，但諾克斯（Kevin Knox）在第四節獨拿14分，包含3記三分球的表現，幫助尼克終場以100：93逆轉擊敗騎士。

尼克的先發五人分別是培頓（Elfrid Payton）、巴瑞特（RJ Barrett）、布拉克（Reggie Bullock）、藍道（Julius Randle）以及羅賓森（Mitchell Robinson），柏克斯（Alec Burks）因個人因素沒有出賽，由布拉克替換上場，羅賓森則代替左膝痠痛的諾埃爾（Nerlens Noel）上場，羅賓森本場7投5中，繳出13分10籃板的「雙十」表現，在32分鐘內蓋了4次火鍋。

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羅賓森本場7投5中，繳出13分10籃板的「雙十」表現（資料照，美聯社）

尼克新秀普克利（Immanuel Quickley）本場得9分，兩分球11投3中、三分球6投1中。培頓則拿下本場最高的7次助攻，前鋒諾克斯（Kevin Knox）下半場表現活躍，包含在第四節投出逆轉的三分球，讓尼克以95：93領先騎士，他在本場共8投5中，貢獻16分，其中三分球5投3中，同時搶下4個籃板和2次助攻。

尼克目前的三分命中率仍是一大問題，本場比賽34次出手僅8次進籃，命中率23.5％，前兩場比賽命中率分別只有21.7％、24.2％。

騎士隊卓蒙德（Andre Drummond）在21分鐘內打下18分14籃板5助攻，包含2投1中的三分球，上個賽季卓蒙德才從活塞隊被交易到騎士隊，而他上季在三分線外35投僅5中，命中率1成43。

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