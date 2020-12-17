NBA》詹皇、AD終於亮相！庫茲馬砍23分率湖人3連勝

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今熱身賽作客太陽，雙星詹姆斯、A.戴維斯終於亮相，雖然兩人都打不到20分鐘，但不影響紫金大軍戰力，庫茲馬聯手小將塔克，兩人合砍41分，終場湖人以112：107擊敗太陽。

上季總冠軍戰在10月中才結束，為了讓陣中主力有更多休息、調整時間，湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）遲遲未讓詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）在熱身賽亮相。

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今面對太陽，詹姆斯和戴維斯先發上陣，不過詹皇在開局似乎還沒進入比賽狀況，頻頻「打鐵」還發生失誤，首節僅靠著罰球拿下1分，直到次節才慢慢進入狀況。總計詹皇今天僅打了15分，攻下11分、2籃板、2助攻。

湖人雖一度落後達雙位數，決勝節時，庫茲馬（Kyle Kuzma）、塔克（Talen Horton-Tucker）輪流飆分，助隊逆轉超前，拿下熱身賽3連勝。

湖人戴維斯此役也只打了18分鐘，進帳10分，庫茲馬攻下全隊最高23分，熱身賽狀況火燙的小將塔克，今替補上陣挹注次高18分、5籃板。

太陽狀元中鋒艾頓（DeandreAyton）攻下全隊最高21分，布克（Devin Booker）進帳16分、7助攻，另外這也是保羅（Chris Paul）轉戰太陽後，首度面對自己的「香蕉船兄弟」詹姆斯，保羅今攻下4分、8籃板、8助攻。

戴維斯。（資料照，法新社）

庫茲馬。（資料照，美聯社）

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