NBA》熱身賽先發表現不俗 公牛菜鳥威廉斯：超感謝隊友

〔體育中心/綜合報導〕今日熱身賽公牛以124:103大勝雷霆,此役公牛得分點除了靠後場拉文(Zach Lavine)與小將懷特(Coby White)合力砍下51分外,菜鳥威廉斯(Patrick Williams)以先發身分上場也成為一大亮點,拿下13分7籃板表現不俗。

公牛在今年選秀會上以首輪第四順位將小前鋒威廉斯選進。今日威廉斯代替波特(Otto Porter Jr.)上場先發,出賽27分鐘9投6中拿13分、7籃板,另外還送出2次火鍋,展現效率。

威廉斯在賽後受訪說:「我感覺每一場比賽都越來越自在,我認為隨著球季的進行,我會變得越來越好。我要感謝我的隊友不斷告訴我要繼續保持企圖心,他們也一直餵球給我,我超感謝他們的。」

至於本日的先發陣容,總教練多諾萬(Billy Donovan)也向媒體表示,不需要對熱身賽先發名單有過多解讀,只是想去嘗試不同組合。

多諾萬也提到球團會在最後一場熱身賽前和後繼續針對先發陣容做討論,也絕對會將威廉斯一併討論進去,而關於威廉斯是否會在開幕戰扛先發,他則說:「我對此保留開放態度,並非不可能。」

