防疫成功獲國際關注 前奧運副主席：台灣該舉辦更多世界級賽事

全球第一個開打的台灣職棒受到全世界關注。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前倫敦奧運副主席米爾斯（Sir Keith Mills），日前投書《天下雜誌》英文版，不僅稱讚了台灣的防疫措施，也認為台灣在後武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時代，應該舉辦更多世界級賽事。

米爾斯透露，當他在今年初時發現中華職棒開打的消息令他感到相當有趣，因為台灣對武漢肺炎的應對得宜，使得中職能夠成為世界上第一個開打的職業賽事，這項成就也獲得了國際的讚賞，他也對棒球回歸的消息感到震驚。

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米爾斯自承由於是英國人的關係比較熱愛板球，因此並沒有太關注棒球賽事，但他對於國際媒體對於棒球賽事的關注感到驚訝，很明顯全世界的粉絲們都相當熱衷於體育賽事的直播，而台灣確實也獲得了意外的鎂光燈。

米爾斯認為，台灣職棒開打所獲得的關注，比起砸數百萬美金的廣告都還要有用，這不僅是對於台灣國際形象的提升，同時也顯示台灣應該舉辦更多世界級賽事。

米爾斯（左）。（資料照，路透）

米爾斯提到，防疫上的成功使得台灣得以渡過武漢肺炎的風暴，同時台灣還具有健康的本土經濟，以及強大的傳統商業文化，他認為在這樣的基礎下，國際級的體育賽事能夠放心把主辦權交給台灣，而且他也以台灣舉辦的裙襬搖搖LPGA菁英賽為例子，證明台灣有成功舉辦國際級賽事的紀錄。

此外，米爾斯也舉了帆船與自行車兩項運動，分析台灣在舉辦這兩項運動的優勢，像是高雄港有著寬闊的海岸線與基礎建設，是個舉辦國際風帆賽的完美地點，同時舉辦世界級賽事也能夠增加就業機會，並創造大量的收益（瓦倫西亞在2007年舉辦第32屆美洲杯帆船賽時就創造約新台幣964億元的收益）。

自行車方面，台灣自1970年代起就是自行車的代名詞，有著全球知名的自行車公司捷安特，而且在「六日賽（Six-Day Racing）」興起的情況下，台灣的國際自由車環台公路大賽以及台灣自行車登山王挑戰兩項賽事的成功，給了台灣很大的機會。

2020國際自由車環台公路大賽。（資料照，記者廖雪茹攝）

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