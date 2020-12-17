NBA》詹皇、AD可比肩他們？ 歐尼爾：再也不會有「歐布連線」

A.戴維斯和詹姆斯堪稱當今最強組合。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊雙星A.戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）堪稱當今最強組合，外界也看好他們可以成為湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）後的最強雙人組，不過這樣的說法卻遭到歐尼爾打槍，他直言詹皇、AD的搭檔永遠都不會是下一個「歐布連線」。

戴維斯和詹姆斯可說是當今聯盟最強組合，《ESPN》統計，兩人在上季同場合力拿下超過60分的比賽，包含季後賽在內共寫下20勝1負的戰績，也追平布萊恩和歐尼爾在1999-2000球季所寫下的紀錄，外界也常拿他們跟「歐布連線」做來比較。而戴維斯過去曾表示，自己的角色比較像歐尼爾，兩人都是在低位生存，而詹姆斯則和布萊恩相似，都是掌握球權的人。

請繼續往下閱讀...

不過今歐尼爾在被《ESPN》記者Ohm Youngmisuk問道湖人雙星是否會成為下一對「歐布連線」時，卻有完全不一樣的想法。

「我想永遠都不會有下一個歐尼爾和布萊恩，我們不需要他們來追趕我們，就像Kobe和我並沒有試圖超越魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）一樣……」歐尼爾說道，「Kobe和我的傳奇永遠不會被複製或模仿。」

對於歐尼爾來說，他認為詹皇和AD的組合已經非常偉大，但是不該拿他們跟之前任何一個雙人組來比較，歐尼爾說：「我們不會希望他們要可以成為下一個我們，每個組合都是特別的所以永遠不會有下一個我們，魔術強森和賈霸永遠不可能成為我們。我們也永遠不可能成為他們，同樣的詹姆斯和AD也不需要成為我們。」

歐尼爾與布萊恩。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法