富邦U18》面對強敵沒在怕 張家誠經驗值大增

雲林縣隊先發投手張家誠。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕雲林縣雖然以一分之差飲恨敗給穀保家商化身的新北藍，兩任投手張家誠和陳伯明合計只被擊出4支安打，把新北藍嚇出一身冷汗。先發5局的張家誠表示，面對新北藍這樣的強隊是非常好的經驗，這一戰也提升了他的信心。

張家誠被擊出4支安打，投出5次三振、3次四壞球，雖然一開賽被連敲1支安打失1分而承擔敗投，之後就有效壓則新北藍攻勢，後援3局的陳伯明更連續解決九名打者。

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張家誠表示，和新北藍相比，雲林縣（麥寮高中）無疑是弱隊，但是教練一再提醒，不要害怕強打者，如果還要繼續打球，面對的打者只會越來越強，高中時期就害怕，以後就不要想再打球了，因此賽前已經做好心理建設，有信心可以壓制高一、高二選手為主的新北藍打線。

雖然對新北藍投出不錯的內容，張家誠對自己的表現還不滿意，他表示，今天控球沒有很好，經常投到球數落後，被迫用好球和打者對決，還好這些球對手大多沒有打好，但未來一定要加強控球，並把變化球的角度投得更犀利。

高三的張家誠表示，強隊不一定都能進職棒，弱隊也不一定就沒有人可以打職棒，將到大學繼續磨練，希望將來可以挑戰職棒。

雲林縣隊先發投手張家誠。（記者陳志曲攝）

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