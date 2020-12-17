NBA》金塊團隊砍19顆三分彈 熱身賽打爆拓荒者

約基奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊隊今天在主場熱身賽迎戰拓荒者，當家明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出12分、11籃板、8助攻的全能成績，加上團隊砍進19顆三分球，終場金塊隊以126：95大勝拓荒者，收下熱身賽首勝。

金塊開賽就在第一節轟下41分，比對手多了17分。金塊團隊投籃命中率高達52.3％，三分球46投19中、其命中率有41.3％，最後一節還打出單節36比25的比數，終場就以31分之差大勝。

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金塊全隊有6人得分上雙，米爾塞普（Paul Millsap）拿全場最高的18分，J.穆雷（Jamal Murray）16分。多齊爾（P. J. Dozier）替補出發得到15分，約基奇12分、11籃板、8助攻，波特（Michael Porter Jr.）、哈特斯坦（Isaiah Hartenstein）各拿10分。

拓荒者隊方面，卡文頓（Robert Covington）15分，里拉德（DamianLillard）14分，麥考倫（CJ McCollum）13分。「甜瓜」安東尼（CarmeloAnthony）和土耳其籍中鋒坎特（Enes Kanter）替補出發各得14分。

拓荒者隊全場投籃命中率僅37.8％，團隊三分球34投僅9中、其命中率僅26.5％。

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