中職》非速球派 桃猿新洋投典型「3A以上、大聯盟未滿」

威克森。（資料照，今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕樂天桃猿網羅美籍31歲右投威克森（Aaron Wilkerson），數據顯示，他並非速球型投手，直球均速約144公里，靠控球和變化球取勝。

威克森2017至2019年效力密爾瓦基釀酒人都上過大聯盟，出賽14場其中3場先發，戰績1勝1敗、防禦率6.88，總計投35.1局被敲出43支安打，包括9轟，飆出28K，另有13次四壞保送，每局被上壘率1.59。

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根據美國棒球數據分析網站「FanGraphs」顯示，威克森這3年大聯盟期間，直球使用比例約52.6%，直球均速89.6英里（約144.2公里），另外，滑球比例19%、均速82.8英里（約133.3公里），曲球比例16.3%、均速74.5英里（約120公里），變速球比例12.1%、均速83.2英里（約134公里）。

事實上，威克森是典型「3A以上、大聯盟未滿」的洋投，他雖未能站穩大聯盟舞台，不過，在小聯盟3A層級表現非常亮眼。

2019年威克森在釀酒人3A出賽17場都是先發，拿下8勝2敗、防禦率3.42、被打擊率0.221，76.1局飆出81K，K/9值是亮眼的9.55，另有29次四壞保送。2018年他在釀酒人3A出賽15場，其中12場先發，拿下4勝5敗、防禦率2.49、被打擊率0.236，72.1局投出61K，另有25次四壞保送。

威克森大學時期曾於NAIA（National Association of Intercollegiate Athletics全國大學校際體育協會）賽事，締造連續54局無失分紀錄，後來接受右手肘韌帶置換手術，職業生涯從2013年美國獨立聯盟起步，隔年進入波士頓紅襪小聯盟體系發展，2016年來到釀酒人，隔年9月初登大聯盟，今年受疫情影響完全沒有出賽機會，明年來台討生活。

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