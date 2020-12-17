桌球》台灣一哥一姊林昀儒、鄭怡靜赴中打乒超 首次組世界聯隊

台灣桌球一哥林昀儒（左2）與一姐鄭怡靜（左）將參加中國乒乓球超級聯賽，鄭怡靜將與其他國際選手組成ITTF世界職業聯隊。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕中國桌球超級聯賽將於21日起在廣州長隆登場，台灣桌球一哥林昀儒以及一姐鄭怡靜目前都在四川成都的中國乒乓球隊訓練基地備戰，林昀儒本次將加盟山東魏橋、鄭怡靜則與其他5名外籍女將一同組成「ITTF世界職業聯隊」。

今年乒乓球俱樂部超級聯賽有男女各9隊，獲邀參賽的鄭怡靜將與來自香港的杜凱琹、美國張安、南韓田志希，以及波多黎各小將迪亞茲（Adriana Diaz）一同組隊，創下國際球員在中國乒超單獨組隊紀錄。

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本賽季的乒超聯賽將有6名來自外協會的選手，林昀儒是當中唯一一名男選手，根據ITTF官網報導，林昀儒表示，這是第一次到這麼大的訓練場訓練，氛圍非常好。這半個月他一直跟著中國隊的訓練計劃，訓練強度很高，雖然累但是很開心。他也表示，加盟山東隊感覺既有壓力也有動力。

根據《中央社》報導，鄭怡靜表示，11月底在澳門打完WTT世界乒乓職業大聯盟後，收到中國方面邀請去四川國家隊基地訓練，並接著參加乒超。她透露自己上一次參與乒超賽事，已是6年前的往事，她笑說：「真的好久了。」

鄭怡靜對於再次參加乒超除感到開心與興奮外，首次進入中國國家隊訓練基地進行約2週的集訓，期間她也和孫穎莎、王藝迪、顧玉婷等中國一線球星對練，令她收穫滿滿。

鄭怡靜透露，每次和中國好手對練時間約70分鐘，強度非常高，「讓我對打球有了不同啟發，才發現原來有些球路，可以用過去我沒想過的方式去化解。」

另外由於這次乒超邀請的5名外籍男選手，僅林昀儒留下，因此無法像女子隊一樣，組成世界職業聯隊。

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