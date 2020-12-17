P+聯盟》其他3隊小心了！攻城獅洋將雷特讓教練和球員都猛讚

新竹街口攻城獅17日季前記者會，兩名洋將狠投（左）、雷特（右）亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P.LEAGUE+新竹街口攻城獅洋將雷特（Julian Wright）和狠投（LaDontae Henton）今在記者會首度亮相，總教練林冠綸也特別提到兩人練球狀況，他大膽預告：「雷特真的很全面，大家要小心他！」

33歲的前鋒雷特為2007年NBA選秀第13順位，進攻手段多元，能低位單打，跳投出手穩健，也能衝搶籃板，他曾在NBA出賽231場，且擁有以色列和法國等多國籃球聯賽經驗。

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雷特日前結束隔離，已與攻城獅練球5天，雖體能仍待加強，但出色身手讓教練及球員都眼睛為之一亮，林冠綸一開始還想保密，笑說想「留一手」，隨後也恢復正經說：「他真的很全面，打球球風跟當初影片上看起來不太一樣，應該是我生涯看過表現最好的洋將，大家拭目以待吧！」

成力煥還開玩笑說：「這跟看高國豪打球不一樣，我們不會有太多歡呼聲。」他說：「雷特不愧是見過大風大浪的球員，教練講得一點都不浮誇，我們看他打球確實都『哇』了一下！」

至於28歲的狠投具NBA發展聯盟資歷，曾效力過菲律賓、西班牙聯賽，林冠綸說：「他的技術很成熟，融入其實不是太大問題，就是體能待調整。」

P+聯盟本週六開幕，攻城獅的首戰則於下週六登場，至於第3名洋將塔比特（Hasheem Thabeet）尚在隔離中。

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