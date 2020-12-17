富邦U18》國小後首度再見安 余羿賢更享受當捕手的感覺

余羿賢敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕花蓮縣（玉里高中）余羿賢今天打出再見安打，是國小之後的第1次，把花蓮縣送進富邦新北U18棒球賽4強，讓余羿賢直呼好爽，但是更享受當捕手、主導全場的感覺。

余羿賢第4局就打下花蓮縣第1分，9局下無人出局、三壘有人的狀況下，新北白選擇和余羿賢正面對決，余羿賢表示，2好球之後只想把球打進場內，絕對不能被三振，能夠再見安打真的好爽！

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余羿賢國中是投捕二刀流，花蓮縣總教練余進德表示，余羿賢有捕手最需要的領導特質，未來性比投球好，因此建議他專任捕手。余羿賢也表示，他很喜歡引導投球和場上隊長的感覺，而且捕手人才在國內並不多，因此欣然接受教練的建議。

國內高中球隊大多由教練團配球，余羿賢不但高一就成為主戰捕手，而且高一下學期開始自己配球。余羿賢表示，一開始花很多時間觀察打者特性，但對於配球還不是很有信心，也會去問教練要怎麼配，現在已經得到教練團和投手的信任。

余羿賢最欣賞的捕手是今年獲得大聯盟東山再起獎的皇家隊培瑞茲，他表示，培瑞茲的配球、接球和抓盜壘都非常出色而且穩定，希望能成為和培瑞茲一樣的職棒鐵捕。

花蓮縣晉級4強。（記者陳志曲攝）

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