MLB》前小熊強打無緣加盟洋基？ 凱許曼受訪點出關鍵

史瓦柏。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去幾年洋基一直都對前小熊強打史瓦柏（Kyle Schwarber）非常感興趣，但在今年他成為自由球員後，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在受訪時卻對是否要網羅史瓦柏有了不一樣的看法。

凱許曼在接受WFAN'S的 Podcast訪問時談到了對史瓦柏的看法，凱許曼表示，「球隊仍覺得史瓦柏是一個出色的球員，無論身著洋基球衣或其他隊的球衣都能為球隊做出一定的貢獻。」

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儘管史瓦柏擁有非常出色的打擊能力，但他在防守上並不是個合格的外野手，在守備無法讓人安心的的情況下，他勢必只能在美聯以指定打擊的身分出賽，這樣不僅能妥善運用他的打擊能力同時還能確保不會因為防守而拖累球隊的表現。

但簽下一個只能用在指定打擊的球員對洋基來說並不划算，因為洋基陣中已有「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因過去傷勢纏身所以預計會卡住未來幾年洋基隊的指定打擊位置，凱許曼也提到，只要史坦頓能夠保持健康就會是一個極具破壞力的野獸，顯示仍對史坦頓的打擊能力有很高的期待。

在兩者角色重疊的情況下，跟前幾年相比，洋基今年對史瓦柏的興趣低了不少，且史瓦柏的身價大約落在一年800萬美元，在洋基今年薪資預算有限的情況下，管理層勢必會選擇優先處理欠缺深度的投手陣容，而不是未來可能僅能專職指定打擊的史瓦柏。

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