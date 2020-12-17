P+聯盟》新竹攻城獅首戰下週六登場 號召球迷「來跟我風」

新竹街口攻城獅17日季前記者會，教練團、啦啦隊與分別穿著主、客場球衣的球員亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P.LEAGUE+新竹街口攻城獅今舉辦開季「誓獅大會」，由球隊總經理高景炎宣布「來跟我風」口號，並公布主題週活動，以及3款新戰袍的設計理念。

「來跟我風」的口號正是呼應新竹的特色，高景炎解釋：「新竹的強風就象徵球隊的力量無窮，我相信今年我們的團隊氛圍與拚戰精神已經在新竹掀起旋風，希望讓更多人能夠乘著新竹這陣大風，成為我們的一份子，到新竹縣體育館跟我們一起瘋！」

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攻城獅也特別與國內知名潮流品牌PHANTACi跨界聯名推出三款球衣，由全隊球員實著在台上展示「曙光白」、「夜幕紫」、「風暴款」球衣。

P+聯盟新賽季於本週末點燃戰火，攻城獅為唯一輪空球隊，他們歷史性首戰於下週六在新竹體育館展開，屆時也配合耶誕節推出「Xma獅」主題週活動，1月9日、10日為「小獅童樂會」，1月23日、24日則為「吼吼日」，讓球迷值回票價。

新竹街口攻城獅17日季前記者會，球員分別穿著主、客場球衣亮相。（記者廖振輝攝）

新竹街口攻城獅17日季前記者會，球員高國豪（中）、田浩（左二）穿著開幕戰的特別版球衣和隊友一起亮相。（記者廖振輝攝）

新竹街口攻城獅17日季前記者會，啦啦隊Muse Girls團長Amis（中）。（記者廖振輝攝）

新竹街口攻城獅17日季前記者會，啦啦隊Muse Girls開場表演。（記者廖振輝攝）

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