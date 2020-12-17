日職》日本強投源源不斷！ 2聯盟公布新人王都是投手

■2020年度 セ・リーグ最優秀新人賞— 日本野球機構（NPB） （@npb） December 17, 2020
森下 暢仁（広島東洋）https://t.co/GJwdmaihOe#NPB #新人王 pic.twitter.com/k1ZW2GLxEd
〔體育中心／綜合報導〕日本職棒強投源源不絕，今天公布央聯、洋聯新人王都是投手，寫下2015年山崎康晃、有原航平後，暌違5年兩聯盟都是投手獲得新人王的紀錄。
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■2020年度 パ・リーグ最優秀新人賞— 日本野球機構（NPB） （@npb） December 17, 2020
平良 海馬（埼玉西武）https://t.co/GJwdmaihOe#NPB #新人王 pic.twitter.com/tj3KNvOWLD
日本職棒今天在東京都內召開頒獎典禮，廣島森下暢仁拿到央聯新人王，西武平良海馬拿到洋聯新人王。
森下暢仁是去年第一指名，今年開季就進入輪值，奪下10勝3敗，防禦率1.91，成為廣島2014年大瀬良後又有球員奪下新人王。
平良海馬在2017年選秀第四指名以高中畢業身份加入西武，今年飆出160公里，擔任佈局投手，本季出賽平聯盟最多的54場，戰績1勝0敗33中繼，防禦率1.87，他是史上第一位在沖繩出生的新人王。