體育推手獎頒獎典禮下週五登場 哪位選手扛主持人當天揭曉

體育署署長張少熙（中）、競技組副組長藍坤田（左）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導］體育署109年度「體育推手獎」表揚典禮下週五登場，過去兩年由體壇女子好手擔任主持人成為一大亮點，至於今年會由誰挑大樑？當天才會正式揭曉。

前年由「舉重女神」郭婞淳擔任主持人，去年則是女籃國手黃鈴娟粉墨登場，廣受各界好評，也藉此讓選手們用實際行動，對熱心支持的各大企業表達感謝之意。

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今年的頒獎典禮同樣由體育選手擔當主持人，但體育署綜合規劃組組長劉姿君保持神秘，她說：「目前還不能透露是誰，屆時等大家準時收看，算是給大家一個驚喜。」

為了向體育界奉獻的幕後英雄表達感謝，體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」，分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」，今年總收件數達89件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類58件、推展類20件。

今年的獲獎單位中，「中華電信股份有限公司」、「台灣電力股份有限公司」、「合作金庫商業銀行股份有限公司」、「國泰人壽保險股份有限公司」、「臺灣土地銀行股份有限公司」等5家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績。

今年度「體育推手獎」表揚典禮於12月25日下午2點30分於台北美福大飯店2樓宴會廳隆重舉行，並於MOE SPORTS、活動粉絲專頁及YouTube同步即時播出。

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