棒球》韓職球隊為何頻頻挖角中職洋投？韓媒點出關鍵

卡本特（左）、米蘭達將轉戰韓職。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒近日頻頻挖角本季效力中職的洋投、包括桃猿卡本特、兄弟米蘭達，韓國媒體日前撰文分析此現象，直言這是各隊受到疫情影響之下，不得不的選擇。

韓職今年爐主韓華鷹上月底以總值50萬美元（約新台幣1439萬）合約網羅桃猿左投卡本特，兄弟洋投米蘭達本週也傳出將與斗山熊達成協議，對於韓國球隊近來陸續引進中華職棒的洋投，韓媒《日刊體育》日前就以「沒有比這些更優秀的選手了。KBO聯賽爲何把目光轉向臺灣？」為題，撰文分析這波疫情帶來的影響。

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報導指出，韓職過去也曾出現從中職轉戰的選手，包括2015年義大犀牛的洋投希克轉戰KT巫師（僅待半季就遭釋出）、20107年艾迪頓從兄弟被樂天巨人挖角，「不過大多數韓職球隊並不把中職擺在優先選項，認為那裡是在日本、韓國失敗的選手才會去的地方。」

內文提到，通常是未獲韓國球隊續約的外籍投手才會來到台灣，例如曾待過三星獅的桃猿洋投霸能、今年曾短暫效力統一、也曾待過KT巫師的洛奇，而韓國職棒若要尋找外援，通常會先考慮美國職棒的大、小聯盟，接著是日本職棒，中華職棒則是最壞情況下才會考慮的選擇，而今年最大的關鍵就是受到疫情影響。

大聯盟今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊，賽季只打了60場，小聯盟更全面取消，選手太久沒比賽會影響狀態，是很多球隊卻步的原因，另外，內文提到，韓職各隊也需要與日職球隊競爭，「通常都在金錢遊戲中屈於劣勢。」

而中職今年搶先全球開打、維持一整個賽季，該媒指出，中職出身的洋投表示已經具備亞洲聯盟的經驗，且日職基本上對於中職球隊的外援沒有太多興趣，意即出價不必太高，就能成功得手。

內文引述A球隊團長說法，「必須考慮到今年的特殊性，只有日本跟台灣正常開打，要從美國找一位經歷完整賽季的選手不簡單。」B球隊的外籍球探則指出，「中華職棒的優勢是維持一整個賽季，比較不用擔心對比賽的感覺下降。」

不過報導也提到，亦有不少聲音對於網羅中職過去的外援表示質疑，C球隊外籍球探就指出，這件事代表不能從美國找到太多的球員，通常選手來到亞洲都會去日本，「我們就從只能挑從NPB或CPBL來的球員，球探沒有什麼意義。」

最後文末寫道，「CPBL出身的外籍投手能否在KBO立足？這是2021年比賽的看點之一。」

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