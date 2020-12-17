足球》深耕基層培訓3千學童 專業指導員前進台中校園

專業幼童足球指導員前進台中校園活動熱鬧展開。（中華足球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕台中市運動局與中華足球聯盟共同主辦的「2020社區足球深耕計畫 — 幼童足球指導員前進校園」已經展開，26位專業指導員巡迴台中市20個行政區、43所學校，運用國際足球教材教導迷你足球運動，可望培訓近3000位學童。

台中市運動局局長李昱叡表示，社區足球深耕計劃首站於台中舉辦，代表各界肯定當地推動迷你足球、深耕基層的成果，「中市足球指導員前進校園計畫」109年度上學期，從今年12月4日到明年1月8日為期5週、每週1小時，聘任當地26位幼童足球指導員，前進27所幼兒園及16所國小，帶領近3000位學童接觸足球運動，希望善用台中專業師資人才，銜接社區學校運動平台，讓足球運動更普及。

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為減輕家庭幼兒運動發展負擔，中市體育局希望「以最低成本消費方式啟動玩的概念」，李昱叡表示，從清水國小榮獲「第1屆國民小學世界盃全國足球賽」冠軍，可看出台中市在足球相當具競爭力，惠文高中也是台中傳統勁旅，加上國立體院男足隊及職業化台中藍鯨女足，整個體系有利留住人才，他也期許把台中打造成全台首座「足球城市」。

台中市運動局局長李昱叡期許把台中打造成全台首座「足球城市」。（中華足球聯盟提供）

體育局局長李昱叡（中）與貴賓聯手啟動社區足球首站台中區賽事。（中華足球聯盟提供）

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