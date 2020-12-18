MLB》2位南韓強打紀錄苦主 「國王」竟曾向崔志萬要錢？

「國王」赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）離開水手後尋求東山再起，事實上他正好分別是崔志萬與秋信守首安與首轟的苦主，日前崔志萬也透露與這位前水手王牌之間有趣的小故事。

崔志萬2010年與水手隊簽下小聯盟合約赴美，不過一直到2016年才在天使隊登上大聯盟，生涯首安在該年4月23日出爐，當時面對老東家水手一戰於7局下從赫南德茲手中敲出中外野方向一壘安打。

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崔志萬日前作客南韓「Eland museum」YouTube頻道，在節目中提到這支充滿意義的安打時表示，赫南德茲在被敲安後還親自向自己道賀，「Felix笑著對我說，因為讓我打了安打，要我給他1000塊，當然我才沒有給他」，赫南德茲本就愛開玩笑，崔志萬的故事也讓人更加這位名投了解有趣的一面。

其實「國王」也是秋信守首轟的苦主，這位來自釜山的南韓重砲，2005年在水手隊登上大聯盟，不過一直苦無上場機會，隔年就被交易至印地安人，穿上新球隊球衣第二戰，秋信守就在對水手的比賽中，於6局砲轟前隊友赫南德茲，最後用這支生涯首轟、率隊以1：0獲勝。

赫南德茲去年季末離開待了15年的西雅圖，隨後以小聯盟合約加盟勇士，春訓時表現不俗，也被看好能擠進輪值，不過最後因為疫情選擇退出賽季，《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）日前透露，有不少球隊都對這位6屆明星投手展現興趣，明年「國王」會穿上哪一隊的戰袍，值得期待。

崔志萬。（資料照，法新社）

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