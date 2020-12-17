桌球國手選拔賽》削出一片天！19歲削球女將蔡育勤終於圓夢

蔡育勤。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕削出一片天！19歲合庫削球小將蔡育勤，今天在110年桌球國手選拔賽女子第一次賽衝關賽以直落三擊退國泰女將李昱諄，生涯首次當選成人國手，也是繼去年崔寶文之後，連續兩年有削球女將搭上國手列車。

從小學四年級入選少年國手開始，蔡育勤就是少國、15歲及18歲國手選拔賽的常勝軍，也被視為桌壇明日之星，但她從高中起在成人國手選拔賽卻都以悲情收場，數度打到半決選都鎩羽而歸。

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蔡育勤今年四月在右膝髕骨裂開下，休息好幾個月，在國訓中心防護員協助復健下，才勉強趕上今年國手選拔。

為避免加重膝蓋負擔，蔡育勤這次選拔賽原本只打算好好認真地打三輪，沒想到第一次賽就擊敗以前從沒贏過的黃歆、黃郁雯，讓她決定一鼓作氣，最後一場再以3:0力克李昱諄，不但湊齊四級國手頭銜，也回應了父親及啟蒙教練蔡宏仁多年來的殷切期待。

蔡育勤。（桌協提供）

蔡育勤。（桌協提供）

世界排名57的國泰女將鄭先知，先以直落三解決新科國手林家瑄，衝關賽再以3:1擊敗隊友黃禹喬，連續10年入選國手，生涯第11張國手證書入手。

雖然已是國手常客，但鄭先知表示，其實每一次選上都特別不容易，都覺得壓力終於釋放，尤其最後一場，對手發揮得很出色，不斷搏殺她，讓她打到後面有點緊張。

今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，無法出國比賽，也讓鄭先知格外珍惜比賽機會，她希望自己能盡情享受比賽，不要被壓力綁架。

鄭先知。（桌協提供）

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