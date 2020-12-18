武術》太極拳列聯合國無形文化遺產 網友：得感謝馬保國

馬保國。（圖片取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國申報的太極拳，已列入聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表作名錄，引發各界熱議，連中國網友都自嘲：「這得感謝馬保國，沒有馬老一時大意，被不講武德的年輕人狠揍，太極拳哪會上熱搜...。」

據《新浪網》等中媒報導，聯合國教科文組織保護無形文化遺產委員會第15屆常會，今年12月14至19日透過網路視訊召開，總計評審57個國家申報的50個無形文化遺產項目，中國申報的太極拳經評審通過，並專文介紹：「太極拳自17世紀中葉形成以來，世代傳承，習練者遍布各地，並在海外有著廣泛傳播和傳承。太極拳對於習練者的性別、年齡、體質、職業、民族沒有限制，通過習練太極拳，人們在修身養性、強身健體的同時，也傳承著中華民族的文化基因。」

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只不過，近來最著名的中國太極拳大師，首推「渾元形意太極拳掌門人」馬保國，69歲的他曾旅居英國，自創「接化發、「閃電五連鞭」等獨門絕招，號稱「打遍歐洲無敵手」，連MMA冠軍都俯首稱臣，但今年5月上擂台卻不敵業餘對手，連挨重拳昏迷送醫，消息傳遍全球淪為笑柄，甚至逼得中國武術協會嚴禁自封「大師」、「掌門」等稱號，也不得以門派名義參與綜合格鬥。

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