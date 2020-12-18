NBA》自爆幾乎就要去湖人 雷納德：但跟喬治打球太誘人

快艇球星雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）前年幫助暴龍奪下隊史首冠，季後投身自由市場，最後選擇攜手P.喬治（Paul George）一起加盟快艇，昨他在參加節目，爆料自己那時候差一點就要到湖人去，但因為跟P.喬治打球的機會實在太誘人，所以才會馬上點頭加盟快艇。

2019年自由市場開市後，暴龍隊奪冠功臣雷納德的去留一直是眾所矚目的焦點，但最後卻不是去呼聲最高的湖人，反而選擇簽下4年1.42億美元合約，攜手P.喬治加入「洛城雙雄」之一的快艇，雷納德昨在上《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）談到這段選擇去快艇的原因。

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雷納德昨在上節目時，自曝曾差點加盟湖人。（美聯社）

「我對於自己的決定非常愉快，我那時候真的快要加盟湖人，真的很接近，但後來當快艇把跟P.喬治並肩作戰的機會擺在我面前時，我非常確定自己該怎麼選擇，我馬上點頭跟快艇說YES，」雷納德說道，「我跟他們說，一起加油吧！」

不過最後快艇在上季季後賽被金塊演出3勝1敗驚天大逆轉，湖人則是在球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的帶領下，歷經艱難從奧蘭多「泡泡聯盟」風光帶回總冠軍金杯，在睽違10年後拿下隊史第17冠，但雷納德卻表示自己並不會因此後悔當初沒加入湖人。

「我不後悔，一點也不，我對於自己做出的決定非常滿意，他們（湖人）上季打得非常好，做好了自己該做的事。」

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