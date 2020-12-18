NBA》疑快艇非法招募「可愛」雷納德 聯盟要展開調查

快艇傳出涉嫌招募雷納德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）和快艇隊看似獲得最完美的結局，雷納德獲頂薪合約、回到從小長大的南加州，還能跟P.喬治（Paul George）搭檔，然而近日有一名男子自稱曾協助招募雷納德，再度讓快艇可能是非法招募雷納德的問題浮上檯面，美媒透露聯盟近日也展開調查。

先前美媒《TMZ SPORTS》報導，有一名自稱是雷納德好友的男子Johnny Wilkes，爆料快艇顧問魏斯特欠他250萬美元（約7千萬台幣）酬金，當時他告訴魏斯特，他和雷納德舅舅羅伯森（Dennis Robertson）關係相當密切，快艇是靠著他才簽下雷納德。

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Wilkes還說當時他還促成了一筆交易，魏斯特同意將送給羅伯森一處南加州的房產和一個旅行費帳戶，而在2019年7月雷納德同意與快艇簽約後，他還跟魏斯特和其他人一起吃了頓慶功宴，Wilkes聲稱，魏斯特當晚在慶功宴上表示自己同意支付他250萬美元，作為幫忙的報酬，不過魏斯特到現在都沒有付錢給他，所以他才會一狀告上法院。

而魏斯特稍早則是透露其他媒體表示，在招募雷納德的整個過程中，完全沒有任何不法行為，不過先前曾傳出雷納德舅舅有獅子大開口的行為，暴龍、湖人兩隊都曾指出羅伯特森向球隊開出包括飛機、房子、贊助合約等不合理的要求，《The Athletic》記者Sam Amick則表示，聯盟目前已經針對這起事件展開調查。

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