MLB》林子偉出現競爭者！ 雙城簽下前洋基工具人

林子偉。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊記者今天透露，球隊已經與含林子偉的8人簽下附帶春訓邀請的小聯盟約，而在新揭露的球員當中，前洋基工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）與林子偉定位類似，兩人勢必得在春訓競爭開季的替補工具人位置。

雙城記者Betsy Helfand在推特上透露這8人分別是：庫勒姆（Danny Coulombe）、米納亞（Juan Minaya）、鐵力士（Tomas Telis）、法瑞爾 （Luke Farrell）、勞爾（Derek Law）、史帕克曼（Glenn Sparkman）、 瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）與林子偉，除了林子偉與瑞福斯奈德外都是投手。

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前洋基工具人瑞福斯奈德將與林子偉競爭工具人的位置。（資料照，美聯社）

瑞福斯奈德在2015年於洋基隊初登大聯盟，在16場比賽打出.302/.348/.512的打擊三圍，攻擊指數0.859表現優異，可惜到了第二年後表現下滑，2017年離開洋基加入藍鳥開啟浪人生涯，後續待過光芒、遊騎兵兩隊。

本季瑞福斯奈德出賽15場打擊率僅剛好2成，他與林子偉同樣都是內外野兼修的工具人，雙方定位類似，兩人得在春訓中互相競爭，才能搶下大聯盟正式名單的位置，而林子偉的優點在於他能守的位置比瑞福斯奈德多。

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