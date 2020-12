NBA》要拿西蒙斯換哈登？ 七六人籃球總裁莫雷這麼說

七六人B.西蒙斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登(James Harden)終於歸隊,日前也首度在熱身賽亮相,但「賣我」風波似乎仍未落幕,今《ESPN》記者「沃神」更爆料指出,哈登心儀下家之一的七六人隊,有意願交易陣中狀元B.西蒙斯(Ben Simmons),不過卻遭籃球事務總裁莫雷(Daryl Morey)直接否認。

沃神稍早透露,隨著新球季即近,目前火箭對於交易哈登需要收到包裹已經沒有先前那麼誇張,交易條件已經稍微放寬了一點,而被視為是哈登有可能落腳的七六人隊,更傳出已在多個交易方案中納入B.西蒙斯,目前雙方離交易成功還有一段距離。

請繼續往下閱讀...

不過七六人籃球事務總裁莫雷卻馬上出面否認這樣的說法,他告訴《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania):「我們絕對不會交易B.西蒙斯,他是我們未來非常重要的一部分。」

In response, 76ers president of basketball operations Daryl Morey tells @TheAthleticNBA @Stadium: “We are not trading Ben Simmons — he is an important part of our future.” https://t.co/W6T7HQjjoP