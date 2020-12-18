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NBA》要拿西蒙斯換哈登？ 七六人籃球總裁莫雷這麼說

2020/12/18 09:47

七六人B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭「大鬍子」哈登（James Harden）終於歸隊，日前也首度在熱身賽亮相，但「賣我」風波似乎仍未落幕，今《ESPN》記者「沃神」更爆料指出，哈登心儀下家之一的七六人隊，有意願交易陣中狀元B.西蒙斯（Ben Simmons），不過卻遭籃球事務總裁莫雷（Daryl Morey）直接否認。

沃神稍早透露，隨著新球季即近，目前火箭對於交易哈登需要收到包裹已經沒有先前那麼誇張，交易條件已經稍微放寬了一點，而被視為是哈登有可能落腳的七六人隊，更傳出已在多個交易方案中納入B.西蒙斯，目前雙方離交易成功還有一段距離。

不過七六人籃球事務總裁莫雷卻馬上出面否認這樣的說法，他告訴《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）：「我們絕對不會交易B.西蒙斯，他是我們未來非常重要的一部分。」

而《ESPN》Ramona Shelburne先前則透露，火箭其實正在擴大有關哈登交易的談判範圍，對象已經不只是七六人和籃網，還有幾支東西部強權也都在詢價，而聯盟將美國時間2021年3月25日定為季中交易截止日，哈登「賣我」人生恐怕還沒那麼快落幕。

火箭哈登。（美聯社）

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