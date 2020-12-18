NBA》新球季在湖人的角色定位? 庫茲馬迷茫：我不知道

庫茲馬對自己在新球季的角色定位相當迷茫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）在三場熱身賽中表現出色，把握湖人雙星不在的機會，對快艇兩戰合計拿下43分，前役對上太陽更砍下全隊最高的23分，然而這位前鋒臉上卻沒有喜色，賽後受訪被問到未來角色定位時，更迷茫地表示「我不知道」。

庫茲馬一直被期待能在未來成為在詹姆斯和A.戴維斯之後的湖人第三得分點，但上季他上場時間遭到壓縮，61場出賽僅9場先發，淪為替補成績也從平均每場比賽從上個賽季的18.7分退步成僅能攻下12.8分，投籃命中率也從上個賽季的45.6%變成43.6%，皆創下生涯新低。

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雖然庫茲馬最終還是隨湖人最終還是拿下了隊史的第17座NBA總冠軍，但庫茲馬整體的表現卻並沒有達到球隊的期望，加上小將「THT」霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）在熱身賽大顯神威，讓庫茲馬屢陷交易傳聞。

雖然庫茲馬在熱身賽表現亮眼，但畢竟湖人目前仍沒有推出真正的主力陣容，昨日賽後他在受訪時被問道，是否已經確定自己在新球季的角色位置時，庫茲馬說：「我現在毫無頭緒，也許之後就會知道吧。」

25歲的庫茲馬明年就能跟湖人續約，如果最後無法跟紫金軍團達成協議，他將在夏天成為受限自由球員。

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