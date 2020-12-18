MLB》藍鳥也要搶拉梅修 小畢歇特喊話：他是最強打者

小畢歇特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拉梅修（DJ LeMahieu）是今年自由球員市場上最好的球員，他也獲得許多球隊的興趣，藍鳥隊小畢歇特（Bo Bichette）今天也喊話想與他打球，並大讚拉梅修是他看過最好的打者。

小畢歇特在上自己隊友史崔普林（Ross Stripling）的播客節目《Big Swing》上透露，他認為很多自由球員對藍鳥有興趣，隨後他轉頭大讚拉梅修：「我認為拉梅修是我在棒球界看過最好的打者，我最想跟他一起打球，如果這件事情（拉梅修加盟藍鳥）能夠發生對我們來說就太棒了，但不論如何我覺得我們的球隊已經很棒了，我很相信我們會有競爭力。」

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史崔普林也以投手的身分提到他對拉梅修的感想：「他是最難投的打者，想像他與史托利（Trevor Story）、布雷克蒙（Charlie Blackmon）、艾倫納多（Nolan Arenado）組成的打線？那太可怕了。他能夠把球打到任何他想要的地方，而且洛磯的外野超大，這對投手來說很殘忍。」

不過藍鳥確定不是唯一想要追求拉梅修的球隊，因為洋基隊近期已公開表示，找回拉梅修是他們的第一要務，會盡一切的力量將他找回來。

拉梅修。（資料照，USA TODAY Sports）

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