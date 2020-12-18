NBA》同袍情誼猶在！ 柯瑞曝：K湯受傷後KD主動打來關心

杜蘭特（左）在K.湯普森（右）受傷後，曾主動打給他關心傷勢。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前年季初勇士爆發休息室內鬨風波，導致「KD」杜蘭特（Kevin Durant）季後走人、勇士王朝也解體，不過雖然杜蘭特後期與勇士有點不歡而散，卻很關心前隊友的狀況，今勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時就透露，KD在知道K.湯普森（Klay Thompson）受重傷後，親自打電話關心對方的傷勢。

過去杜蘭特曾受訪時坦言出自己離隊的主因，是2018年11月和勇士明星前鋒D.格林爆發嚴重衝突，不過先前有資深記者出書爆料，這早就不是杜蘭特第一次和隊友產生嫌隙，之前杜蘭特就曾把矛頭指向K湯，認為很多事如果是K湯做的就沒問題，自己做了卻會被批評。

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昔日5年3冠勇士上季因K.湯普森整季報銷、柯瑞打5場就收工，排在全聯盟墊底，原本外界看好本季柯瑞、湯普森強勢回歸，加上前鋒D.格林（Draymond Green）、2014年狀元A.威金斯（Andrew Wiggins），還有榜眼中鋒懷斯曼（James Wiseman），能讓勇士重返列強，但K湯卻又遭遇右腳阿基里斯腱撕裂傷，確定報銷。

而勇士一哥柯瑞對K湯是否能夠健康回歸還是相當有自信，也透露上季同樣遭遇跟腱斷裂的前隊友杜蘭特也都會給K.湯普森一些建議。

「K湯1000%會恢復的，你可以看到KD已經在場上比賽了，而且依然能在比賽中表現相當好，我是說，他看起來和過去真的完全沒差，顯然已經完全揮別傷勢走出來，」柯瑞說道，「而且我知道，K湯受傷後杜蘭特還有主動打給他，我相信杜蘭特可以成為康復過程中相當重要的資源，所以我相信他一定可以恢復成為過去的自己，他還可以打很多年。儘管現在很糟糕，但你可以想像一下他明年健康回歸的樣子。」

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