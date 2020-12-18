NBA》火爆！遭葛瑞芬放倒在地 巫師中鋒抓狂了（影音）

Thomas Bryant is PISSED after getting into a scuffle with Blake Griffin



Blake just laughs him off pic.twitter.com/YQnsc60nlQ — Bleacher Report （@BleacherReport） December 18, 2020

〔體育中心／綜合報導〕活塞與巫師隊在今日的熱身賽出現火暴場面，巫師中鋒T.布萊恩（Thomas Bryant）在被葛瑞芬（Blake Griffin）放倒在地後怒火中燒，起身怒推葛瑞芬，隊友也差點拉不住他。

活塞今天在上半場早早就取得78：60的大幅領先，下半場活塞在比賽時間剩下8分42秒，以62：41領先時，巫師T.布萊恩在進攻卡位時與葛瑞芬在禁區糾纏，接著葛瑞芬就直接將他甩到地上，T.布萊恩也氣到上前理論，場面相當火爆，而他也被判了技術犯規，葛瑞芬則被判了1級故意犯規，但他在衝突時一直都保持著微笑，因此雙方並沒有發生更大的衝突。

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這場比賽最終由活塞以97：86擊敗巫師，活塞得分最高的是板凳上場的J.傑克森（Josh Jachson），他拿下17分7籃板2助攻，先發葛蘭特（Jerami Grant）拿15分2籃板，葛瑞芬上場26分鐘，僅3投1中拿下2分5籃板3助攻，菜鳥海伊斯（Killian Hayes）9分1助攻、懷特（Delon Wright）13分、小普朗利（Mason Plumlee）拿8分6籃板4助攻。

巫師方面，今天「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）沒上場，先發球員得分最高的是T.布萊恩的11分，外帶8籃板3助攻，替補的T.布朗（Troy Brown Jr.）拿14分是全隊最高，菜鳥阿夫迪賈（Deni Avdija）拿下7分。

（上稿時間10:08，更新時間10:26）

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