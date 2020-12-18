NBA》真的受不了！ 火箭播報員竟高喊：誰需要哈登（影音）

"Who needs James Harden?"



Rockets announcer really said thispic.twitter.com/QDhDHpRtwE — Bleacher Report （@BleacherReport） December 18, 2020

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星哈登（James Harden）休賽季的賣我風波，不僅讓全隊都瀰漫著一股詭譎又不確定的氣氛，今天就連主場轉播單位都受不了，第一節就忍不住大喊：「誰需要哈登！」

請繼續往下閱讀...

火箭隊在今年休賽季被爆料球隊文化有著長期的問題，雙星魏斯布魯克

（Russell Westbrook）與哈登還接連提出「賣我」要求，在魏斯布魯克被交易到巫師換來沃爾（John Wall）後，哈登仍持續求去，甚至還因為違反防疫規定缺席前幾場熱身賽。

哈登好不容易在熱身賽首戰出場後，《ESPN》又爆料哈登在火箭隊享有的諸多特權，使得跟他合作的球星都想當不滿，甚至他還有著能夠要求球隊交易的權力，否則他就要高喊「賣我」。

哈登。（法新社）

在昨日哈登受訪時指出，自己現在會專注在現在，但今天《ESPN》的報導卻提到，火箭希望哈登的交易案能夠盡早完成，並放寬了交易限制，與七六人與籃網等隊有進一步的談判。

這一連串的風波也引起了轉播單位的不滿，今天在與馬刺首節的比賽當中，新同學伍德（Christian Wood）完成了一記漂亮的上籃得分，轉播員就高喊：「誰需要哈登！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法