NBA》「球三弟」板凳出發飆4記三分！ 黃蜂擊敗魔術開胡

小波爾拿下18分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術與黃蜂今天在熱身賽交手，探花「球三弟」小波爾（Lamelo Ball）今繳出熱身賽最佳表現，全場18分、5助攻並投進4記三分球，再加上黃蜂全員發揮，有上場的球員全都有分數進帳，終場以123：115擊敗魔術獲得熱身賽首勝。

小波爾在熱身賽處女秀雖然拿下0分，但他在場上積極拚搶籃板的態度及精彩的傳球技巧獲得美媒讚賞，第二戰他拿下12分，三分球首度進帳。今天小波爾上半場就投進3顆三分球，全場17投7中投進4記三分球，拿下18分外帶5助攻2籃板1抄截，發生3次失誤。

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黃蜂先發的後場雙槍羅齊爾（Terry Rozier）與葛拉漢（Devonte' Graham）今也表現不俗，前者拿下20分7籃板，投進3記三分球，後者拿下18分6助攻4籃板，投進4記三分球。除此之外，替補前鋒布里吉斯（Miles Bridges）也有17分4籃板進帳。

伍切維奇拿下全場最高的27分12籃板。（美聯社）

魔術此役表現最好的是中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic），他拿下全場最高的27分再抓12籃板完成「雙十」，還投進3記三分球，除了他之外先發的佛爾茲（Markelle Fultz）拿下14分6籃板6助攻，培根（Dwayne Bacon）先發面對老東家拿下13分5籃板。魔術菜鳥安東尼（Cole Anthony）有13分4助攻4籃板的貢獻，他與洛斯（Terrence Ross）是魔術板凳得分最高的球員。

小波爾與安東尼。（法新社）

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