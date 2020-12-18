NBA》替補眾將延長賽展現韌性 灰狼氣走獨行俠熱身賽開胡

灰狼狀元艾德華茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰灰狼公鹿，兩隊當家球星東契奇（Luka Doncic）、湯斯（Karl-Anthony Towns）平分秋色各轟下20分，不過落後的灰狼靠著替補眾將們展現毅力，先在第四節追平，最後在延長賽以129：127險勝獨行俠，熱身賽也終於開胡。

兩隊今上半場互有拉鋸，獨行俠以67：61領先進入下半場，易籃後獨行俠繼續擴大領先優勢，在第三節打完就把分數拉開到15分之差，不過第四節灰狼畢斯利（Malik Beasley）率先挺身，連續在三分外線命中，諾威爾（Jaylen Nowell）在關鍵時刻連追9分，中鋒里德（Naz Reid）籃下得手將比分扳平，雙方114：114攜手進入延長賽。

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延長賽最後3分鐘，灰狼以122：11領先，不過獨行俠馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）先連拿4分將落後追近，接下來兩隊分數再度呈現拉鋸，比賽最後6.9秒灰狼以2分領先，獨行俠在暂停過後，把最後一擊的機會交給馬揚諾維奇，而他在三分外線出手，球卻彈眶而出，最後灰狼就以2分差辛苦帶走熱身賽勝利。

灰狼一哥湯斯此役拿下20分、7籃板，畢斯利砍下18分和11籃板，卡爾佛（Jarrett Culver）得到18分和4次助攻，狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）17分，里德14分7籃板，諾維爾得到13分。

灰狼一哥湯斯轟下20分。（今日美國）

獨行俠球星東契奇同樣拿下20分，另有5籃板和7助攻，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）18分和6籃板，克勒貝爾（Maxi Kleber）14分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）13分5籃板，J.理查森（Josh Richardson）則繳出13分。

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