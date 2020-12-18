NBA》年輕潛力隊正面交鋒 灰熊大勝老鷹獲3連勝

莫蘭特與T.楊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕兩支年輕有潛力的球隊，灰熊老鷹今天正面對決，灰熊在第三節拉開比數，終場以128：106大勝老鷹，取得熱身賽3連勝。

老鷹在首節大部分的時間都領先灰熊隊，但灰熊也都能夠緊咬不放，還在第二節後半超前並一度拉開到8分領先，上半場打完灰熊以68：66領先老鷹2分。第三節老鷹進攻當機，開節就被灰熊打出一波14：2的攻勢，打完該節雙方比數來到83：99，灰熊領先16分，第四節後段雙方也在比賽大勢底定的情況下開始練兵，終場灰熊以128：106擊敗老鷹取得熱身賽3連勝。

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灰熊D.布魯克斯（Dillon Brooks）是先發拿最多分的球員，他拿下24分投進4記三分，新人王莫蘭特（Ja Morant）有18分13助攻「雙十」演出外帶4籃板2抄截，中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也有20分13籃板「雙十」表現，B.克拉克（Brandon Clarke）替補出發拿下7分6籃板，菜鳥Desmond Bane有10分6籃板進帳。

B.克拉克替補出發，拿下7分6籃板。（美聯社）

老鷹方面，T.楊恩（Trae Young）拿下15分6助攻，二年級生杭特（De'Andre Hunter）拿下全隊最高的22分，卡培拉（Clint Capela）13分9籃板，二年級生瑞迪許（Cam Reddish）從板凳出發拿下12分5籃板，新同學波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）今手感不佳，11投4中拿下9分7籃板。

波丹諾維奇今手感不佳僅拿9分。（美聯社）

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