NBA》哈登展現全能身手 火箭輕鬆大勝馬刺22分

哈登與新同學伍德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭與馬刺今天在熱身賽碰頭，火箭首節就把重建態勢濃厚的馬刺壓在地上打，終場以128：106輕鬆獲勝，熱身賽取得3勝1敗的成績。

火箭今天沃爾（John Wall）休息，哈登（James Harden）與E.戈登（Eric Gordon）先發上陣，哈登上場27分鐘，拿下20分7籃板9助攻表現全面，E.戈登則有23分5助攻，包含4記三分進帳。

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E.戈登先發拿下23分5助攻。（法新社）

此役火箭得分最高的是從活塞隊來的新同學伍德（Christian Wood），他上場24分鐘，18投10中，三分球6投2中，拿下27分還抓下10籃板完成「雙十」，替補出場的卡柏克洛（Bruno Caboclo）有12分進帳。

馬刺今天雖然輸球，不過好消息是首輪菜鳥Devin Vassell從板凳出發，上場26分中拿下18分6籃板3助攻2抄截，表現相當優異，此役馬刺得分最高的是德羅森（DeMar DeRozan）的21分，D.穆雷（Dejounte Murray）17分10籃板拿下「雙十」外帶4助攻。

Devin Vassell（右）拿下18分6籃板3助攻2抄截。（資料照，美聯社）

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