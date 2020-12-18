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NBA》被媒體問到都無奈了！ 字母哥笑稱：曾想加盟西雅圖超音速

2020/12/18 13:23

公鹿「字母哥」亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨日和密爾瓦基公鹿簽下5年、2.28億美元合約，確定續留球隊，不過美國媒體似乎沒有打算輕易放過他，仍以各種方式試探他是否曾動搖過留在公鹿的念頭，也讓「字母哥」受訪時打趣地說：「我其實考慮過加入超音速。」

亞德托昆波和公鹿尚有1年合約，若沒辦法提前續約，他在明年成為自由球員，屆時公鹿恐會失去他，直接淪為重建球隊。為了留下字母哥，公鹿積極補強陣容，盼能增加奪冠希望，最後也打動對方，確定將以史上最大約續留公鹿，不過今當他再度被問到是否考慮過離開公鹿時，他忍不住開完笑表示，自己曾經考慮過要加入西雅圖超音速（雷霆前身）。

「你是希望我回答些什麼呢？是啊，我確實考慮過離開，我想過離開公鹿然後加入西雅圖超音速？這樣？」字母哥反問記者說道，「這是你想要我回答的內容嗎？」

接下來字母哥強調自己就是希望能夠待在密爾瓦基公鹿，「我就是想待在這裡，就是這裡，我想幫助我的隊友們，幫助這支球隊拿下總冠軍，我也希望他們能幫我奪回總冠軍，這都是互相的，（續約）的事對球員來說都有非常大的壓力，整個休季期間都讓我很頭痛……我只想一個人靜靜，我很清楚目標就是拿下總冠軍。現在在這裡，我們有機會奪冠。」

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