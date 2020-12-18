P+聯盟》領航猿攜手樂天市場設商城 總經理陳信安實穿秀最帥打扮

桃園領航猿隊今宣布攜手台灣樂天市場成為策略合作夥伴，「桃園領航猿官方商城」在樂天市場站上正式開幕。（桃園領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿隊今宣布攜手台灣樂天市場成為策略合作夥伴，「桃園領航猿官方商城」在樂天市場站上正式開幕，獨家搶先開賣周邊商品，今球團發布新聞稿，更由球隊總經理陳信安親自穿上球衣及周邊商品，示範「最帥英姿」。

領航猿以落實屬地主義、深耕桃園在地球迷為首要目標，本次與擁有桃園指標性職業棒球隊的日本樂天集團合作，除設立「桃園領航猿官方商城」之外，更攜手商業合作開發、數位內容產製，未來將透過樂天Kobo的電子書平台推出領航猿獨家數位內容，本週日即將開幕的P.LEAGUE+首戰，領航猿也將於球衣左肩披上樂天市場商標迎戰全新賽場。

請繼續往下閱讀...

領航猿總經理陳信安表示：「很高興能有此次合作機會，與一直以來積極投入運動賽事的樂天市場建立策略合作夥伴關係，期待能透過樂天市場在台灣深耕13年的網路數位商務資源，結合桃園在地職業運動經驗，攜手為職業籃球市場注入更多的火花，共同將桃園領航猿打造為台灣職業籃球經營的典範。」

樂天市場行銷部部長魏鴻斌表示：「樂天集團於全球積極投入各大運動賽事，繼入主職棒買下Lamigo棒球隊，更名為樂天桃猿之後，這次再度與台灣全新職籃聯盟P. League+中的桃園領航猿隊攜手，導入樂天市場各項服務於職籃賽場上，期望能將樂天生態圈持續拓展，也希望藉由此次機會，提升樂天品牌於年輕族群的知名度。」

「桃園領航猿官方商城」於今天正式開幕，為期三日（12月18日至20日）商品全面9折，包括ROYAL INDIGO 皇家靛球員版球衣、橙客應猿必備短T帽T、應猿毛巾等人氣商品。

領航猿總經理陳信安實著周邊商品。（領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法