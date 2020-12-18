NBA》柯瑞單節狂飆16分、連兩戰砍29分 勇士快意復仇國王

柯瑞第三節獨拿16分，全場29分率隊擊敗國王。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與國王今日再度交手，上場遭到國王絕殺的勇士，今天靠著柯瑞（Stephen Curry）在第三節狂轟16分、連2場砍進29分帶領下，以113：109擊敗國王復仇成功。

勇士隊的禁區球員D.格林（Draymond Green）和選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）兩人今日依舊無法出賽，不過上季表現優異的帕斯卡爾（Eric Paschall）今天回歸，他上場16分鐘，拿下5分2籃板2助攻。

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帕斯卡爾回歸，拿下5分2籃板2助攻。（USA TODAY Sports）

勇士柯瑞今天雖然上半場命中率不佳，但仍拿下13分，勇士半場僅以3分領先國王，下半場柯瑞恢復手感，遠投近切樣樣來，第三節砍進3顆三分球狂拿16分，率領勇士拉開比數到92：81，第四節雙方進入練兵時間，終場勇士113：109拿下勝利。

柯瑞今天一共23投9中，三分球13投6中，連續兩場比賽拿下29分，外帶6籃板3助攻3抄截，先發的新同學歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）22分4籃板，A.威金斯（Andrew Wiggins）進帳19分4籃板3助攻。

歐布瑞拿下22分4籃板。（法新社）

國王方面，上季多次進出傷兵名單的巴格利（Marvin Bagley III）今先發上陣，18分鐘拿下6分3籃板。休賽季獲得球團頂薪續約的福克斯（De'Aaron Fox）今天手感冰冷，三分球7投0中，全場17投3中僅拿8分，但送出13次助攻。

巴格利今先發拿下6分3籃板。（法新社）

H.巴恩斯（Harrison Barnes）是國王先發表現最好的球員，拿下19分5籃板。替補的懷特塞德（Hassan Whiteside）有12分9籃板3火鍋的貢獻，首輪菜鳥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）有7分3籃板。

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