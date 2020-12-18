NBA》波丹諾維奇、克拉克森合轟40分 爵士送快艇3連敗

爵士隊開心拿下熱身賽3連勝，也送給對手快艇3連敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今作客出戰快艇，靠著波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、克拉克森（Jordan Clarkson）合轟40分，從第二節就幫助猶他大軍建立領先優勢，力壓雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George），帶領爵士以20分之差，送給快艇熱身賽3連敗。

此役開打後，雙方就展開激戰，首節打完快艇以1分差些微領先，次節快艇肯納德（Luke Kennard）、L.威廉斯（Lou Williams）一度將領先分數拉開，不過此時爵士外線射手發威，輪流從外線命中三分球，直接將比分超前，上半場打完就取得10分領先，易籃後，快艇縮小比分差，不過爵士攻勢再起，最末節更直接拉出一波12：1的攻勢，讓比賽提前失去懸念，最終就以125：105帶走勝利。

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爵士隊全對6人得分上雙，除了波丹諾維奇、克拉克森都砍下20分之外，一哥米契爾（Donovan Mitchel）15分、8助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）繳出12分和8籃板、康利12分4助攻，尼恩（Georges Niang）也砍下10分。快艇部分，P.喬治上場25分鐘砍下16分和5助攻、雷納德得到13分，肯納德13分、4籃板，L.威廉斯得到12分。

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