富邦U18》林昱珉遭突破險爆冷輸球 新北藍教頭坦言緊張了一下

林昱珉拿下勝投。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦U18今早險爆冷門，玉里高中組成的花蓮縣，今在準決賽兩度突破高中現役最強左投林昱珉，不過新北藍不愧是2連霸球隊，10局下靠周委宏敲出再見安打，終場以4：3擊敗花蓮，闖進冠軍賽，總教練周宗志坦言小緊張。

穀保家商組成的新北藍，前6局取得1：0領先，7局上花蓮縣反攻，2出局連敲3支安打攻佔滿壘，新北藍換上林昱珉，卻被張宇辰敲出帶有2分打點的逆轉安打。

請繼續往下閱讀...

花蓮並未守城，9局下1出局被攻佔一二壘，一度有機會演出「1-6-3」再見雙殺，一壘手沒接好，二壘上的高一林盛恩連繞2壘包，拚回追平分，助隊打進延長賽。周宗志形容這個積極跑壘救了全隊。

10局上，林昱珉在突破僵局制被林子宸敲超前分，不過將失分降到最低，新北藍僅以1分落後進入10局下，交給周委宏敲出再見安打，驚險奪下勝利。

新北市藍隊周委宏敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

周委宏明年確定投入中職選秀，這段時間還在游擊加強守備。周宗志認為，他早該當英雄，只是得失心重，「他打擊沒問題，跟同齡比，擊球和球棒控制能力都很突出，守備還要再加強。」

新北藍今貧打陷入苦戰，身為高三學長的林昱珉，都想拿球棒上去打，「假如我打安打，搞不好帶來契機，刺激他們，如果我3年沒打擊，都可以打安打，為什麼他們不行。」

林昱珉終究沒上場打擊，雖然兩度被攻超前分，此役後援3.1局狂飆6次三振，盃賽防禦率仍是0，但明冠軍賽不會投球，當專職應援團。被問到會不會上場打擊，林昱珉笑說，打者的他已在玉山盃引退，「教練不會讓我上的。」

新北市藍隊靠著再見安打奪勝。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法