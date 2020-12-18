日職》橫濱「人+錢」補償 挑走巨人內野手田中俊太

【本日正式発表か】巨人・田中俊太がDeNAへ電撃移籍へhttps://t.co/u1kfViQaNM— ライブドアニュース （@livedoornews） December 18, 2020
巨人・田中俊太内野手が、フリーエージェント権を行使して巨人入りした梶谷隆幸外野手の人的補償としてDeNAに移籍することが18日、分かった。この日のうちに正式発表となる見込み。
〔體育中心／綜合報導〕巨人因為在自由市場簽下橫濱外野手梶谷隆幸後，根據規則需要補償原球隊，日媒《體育報知》今爆料，橫濱將會把巨人隊內野手田中俊太給挑走。
報導指出，巨人隊在簽下橫濱的自由球員梶谷隆幸後，由於梶谷隆幸屬於B級球員，因此根據自由球員制度的補償規則，橫濱可以選擇金錢或是「錢加球員」的補償，巨人則可以向橫濱提出28人保護名單，最終橫濱選擇了一名球員加年薪4成的補償。
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橫濱在「番長」三浦大輔接掌球隊後，需要補強擅長打擊的內野手，田中俊太的加盟能夠填補略微薄弱二游，此外由於三壘手宮崎敏郎已經32歲，選擇田中俊太也能夠為接班三壘來鋪路。
田中俊太在巨人隊一軍累積209場出賽，敲出7轟，打擊率2成39，上壘率3成07，能夠守多個位置，包含一、二、三壘與左外野。