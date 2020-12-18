日職》橫濱「人+錢」補償 挑走巨人內野手田中俊太

〔體育中心／綜合報導〕巨人因為在自由市場簽下橫濱外野手梶谷隆幸後，根據規則需要補償原球隊，日媒《體育報知》今爆料，橫濱將會把巨人隊內野手田中俊太給挑走。

報導指出，巨人隊在簽下橫濱的自由球員梶谷隆幸後，由於梶谷隆幸屬於B級球員，因此根據自由球員制度的補償規則，橫濱可以選擇金錢或是「錢加球員」的補償，巨人則可以向橫濱提出28人保護名單，最終橫濱選擇了一名球員加年薪4成的補償。

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橫濱在「番長」三浦大輔接掌球隊後，需要補強擅長打擊的內野手，田中俊太的加盟能夠填補略微薄弱二游，此外由於三壘手宮崎敏郎已經32歲，選擇田中俊太也能夠為接班三壘來鋪路。

田中俊太在巨人隊一軍累積209場出賽，敲出7轟，打擊率2成39，上壘率3成07，能夠守多個位置，包含一、二、三壘與左外野。

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