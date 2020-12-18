富邦U18》球速120多公里 花蓮奇兵陳煜茗百球壓制穀保

花蓮縣隊先發投手陳煜茗。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕花蓮縣高三投手陳煜茗今天才接獲先發通知，富邦U18初登板在4強賽，球速落在120公里中間左右，卻對穀保家商為主體的新北藍隊先發7.1局掉1分，投出難忘的高中生涯代表作。

陳煜茗前次先發要追溯至暑假的盃賽，今天扛下先發面對大魔王，力投101球，7.1局僅被敲5支安打，送出2次三振，僅在3局下失掉1分，且是非責失分，差點成為晉級冠軍戰的英雄，可惜球隊最終仍在突破僵局制的延長賽以3：4輸球。

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新北藍隊總教練周宗志指出，打線沒有掌握好，全場三振不多，打者都打得到球，有些球打得不錯，朝向守備員而去，運氣卻差了點。

陳煜茗7.1局失1分非自責分，表現精采。（記者陳志曲攝）

陳煜茗以120多公里的速球，搭配100多公里的曲球繳出優質先發，他說從沒投過四強賽，今天才知道要投先發，還是平常心面對，把位置投出來，投到最後一球以觸身球收尾，他苦笑已經沒力，但認為這是他在高中的代表作。

陳煜茗是桃園人，少棒、青少棒都在桃園，經由教練介紹，青棒到玉里高中打球，高一、高二都打鋁棒，高三才轉戰木棒。經過這3年，他認為是正確選擇，明年畢業還要到大學延續棒球生涯。

花蓮縣教練余進德指出，排上陳煜茗就是想讓他成長，在有張力的球賽嘗試，「他的球速不快，但都用二縫線方式握速球，其實不好打。」花蓮本屆富邦U18差點打進冠軍賽，余進德認為球員在黑豹旗有成長，就看接下來木棒聯賽的表現。

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